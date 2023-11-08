شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى لمواصلة الانتصارات المحلية أمام سيراميكا فى دورى nile.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاهلى مباراة صعبة مع دقات الرابعة عصر اليوم الأربعاء أمام نظيره سيراميكا على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية لمسابقة دوري Nile.

وحقق الاهلى فوزاً على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور له بالدوري فيما فاز سيراميكا على بيراميدز بهدفين دون رد في أخر ظهور له بالمسابقة.

ويحتل الاهلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعدما لعب 3 مباريات حقق الفوز فيهم وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 5 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

وحصد الأهلي ثلاثة انتصارات بالدوري على حساب المصري البورسعيدي ثم الإسماعيلي ثم المقاولون العرب، بينما تأجلت له مباراتين أمام الجونة وبلدية المحلة ، ويأمل الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، تحقيق الفوز على سيراميكا لمواصلة الانتصارات والاقتراب من عرش صدارة الدوري بالعلامة الكاملة لمصالحة الجماهير بعدما خسر الفريق بطولتين في بدايات الموسم سواء السوبر الأفريقي أو الدوري الأفريقي.

ويفتقد الأهلي جهود مهاجمه محمود عبد المنعم (كهربا) للإيقاف والمغربي رضا سليم وعمرو السولية وعلى معلول للإصابة، بينما يعول الفارس الأحمر على قدرات بعض لاعبيه خاصة إمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات وأكرم توفيق ومروان عطية.

في المقابل ، يسعى أيمن الرمادى المدير الفني لسيراميكا للخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة أمام حامل لقب الدوري المصري لمواصلة التألق أمام الكبار بعد الفوز على بيراميدز بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويتسلح الرمادى بنجومه المتألقين أمثال أحمد القندوسى ومحمد شكري ومحمد بسام وأحمد رمضان بيكهام وجون إيبوكا.