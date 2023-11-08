شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مدربين يجسدون دور البطولة فى جولة "اللعب مع الكبار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مفاجآت مدوية شهدتها الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري Nile، بعد سقوط الكبار في فخ الهزيمة، حيث لم ينجو من تلك الجولة المثيرة سوى النادي الأهلي الذي تغلب على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

وشهدت تلك الجولة أيضاً على تألق عدد من المدربين الشباب المخضرمين في مواجهة كبار المسابقة المحلية رغم فارق الإمكانيات.

طارق مصطفى

نجح طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي، في قيادة الفريق للخروج من نفق الهزائم المظلم والوصول إلى أول انتصار، بعد التغلب على النادي المصري في أول مهمة رسمية، وذلك بنتيجة 4/0، ضمن منافسات الجولة السادسة لينتشل فريقه من قاع الجدول إلى المركز الـ 17.

تامر مصطفى

واصل فريق إنبي بقيادة تامر مصطفى، انتفاضته الكروية بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة، ليفوز في الجولة السادسة أيضاً على مودرن فيوتشر بهدف نظيف، وتقدم الفريق البترولي إلى المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

مجدي عبد العاطي

حقق فريق زد بقيادة مدربه المخضرم مجدي عبد العاطي، مفاجأة كبرى فى أول ظهور له بالدوري، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف ليقتنص 3 نقاط ثمينة في الجولة السادسة، ولم يتعرض زد لأي هزيمة حتى الآن، حيث خاض 6 مباريات فاز فى ثلاث وتعادل فى ثلاث أخرى وحصد 12 نقطة يحتل بها المركز الثالث فى الدوري، بينما توقف رصيد الزمالك عند النقطة الثامنة فى المركز السادس بعدما خاض 6 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل مثلهما وخسر اثنتين.

أيمن الرمادي

تلقى فريق بيراميدز متصدر الدوري ، أول هزائمه بعد الخسارة أمام سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي، بثنائية نظيفة فى الجولة السادسة من عمر المسابقة، وخاض فريق بيراميدز 6 مباريات، حتى الآن، فاز فى 4 مباريات وتعادل في لقاء وخسر آخر، ليتقدم فريق سيراميكا تحت قيادة الرمادي إلى المركز الـ 13 برصيد 7 نقاط.