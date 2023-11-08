أرسنال وإشبيلية.. وبايرن ميونخ وجالاتا سراي.. أبرز مواجهات دوري أبطال أورويا اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض يوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم ببطولة دوري الأبطال الأوروبية بنشختها الحالية 2023 ـ 2024، فتشهد العديد من اللقاءات القوية داخل المستطيل الأخضر.

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

نابولي × يونيون برلين (19:45 مصر، 20:45 السعودية) - beIN Sports HD 2

كوبنهاغن × مانشستر يونايتد (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 2

ريال مدريد × سبورتنغ براغا (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 1

أرسنال × إشبيلية (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 3

بايرن ميونخ × جالاتا سراي (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 5

ميلان يهزم باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق الكرة الأول بنادي ميلان الفوزعلى نظيره باريس سان جيرمان بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبتلك الفوز رفع ميلان رصيده إلى النقطة الخامسة في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا، وذلك خلف باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط.