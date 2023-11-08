تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة بيراميدز في كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام نظيره بيراميدز فى المواجهة المرتقبة التى تجمع الفريقين بالدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الماضي.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز بكأس مصر

في حراسة المرمي: محمد عواد

في خط الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود علاء وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي

في خط الوسط: روقا ودونجا وأوباما وسيد نيمار وزيزو

في خط الهجوم: ناصر منسي

رفع أرصدة نادي الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رفع الحجز بشكل رسمي عن أرصدة النادي المالية في البنوك الحكومية والخاصة بعد الاتفاق مع مصلحة الضرائب بعد مفاوضات مضنية تمت على مدار الأسبوع الماضي، مع بدء سداد النادي بشكل رسمي للمبالغ المتفق عليها لجدولة المديونية.

ويوجه مجلس إدارة النادي شكره للسيد وزير المالية الدكتور محمد معيط والسيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والسيد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية والسيد علي الغباشي رئيس مأمورية الدمغة والضرائب للتفتيش على المصالح الحكومية، والسيد أحمد فؤاد الوطن المدير المالي السابق للنادي، على جهودهم خلال الفترة الماضية لإنهاء الازمة، و تمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة في إطار علاقة نادي الزمالك بكافة بمؤسسات الدولة التي تقوم على التفاهم والاحترام وإزالة أي مشاكل سابقة وكان أبرزها مديونيات الضرائب المستمرة منذ فترة طويلة ومجالس سابقة.

و يؤكد المجلس علي أن إنهاء أزمة الحجز علي أرصدة النادي كانت ضمن أولويات العمل منذ تسلم المجلس مقاليد إدارة النادي لما كانت تمثله تلك الأزمة من عثرة في تعاملات النادي المالية علي كافة الأصعدة.

ويتوجه المجلس أيضا بالشكر للسيد ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق الذي قام بالتنازل عن الحجز الإداري الخاص به علي أرصدة النادي المالية.