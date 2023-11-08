موعد مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري والتشكيل المتوقع

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي للمواجهة المرتقبة أمام نادي سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأمل النادي الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط أمام فريق سيراميكا كليوباترا لمواصلة الزحف نحو قمة ترتيب الدوري المحلي.

في المقابل يطمح فريق سيراميكا إلى مواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية تحت قيادة مديره الفني أيمن الرمادي بعد الفوز الأخيرة على نادي بيراميدز.

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موعد مباراة الاهلي أمام سيراميكا كليوباترا

ستنطلق مباراة الاهلي أمام سيراميكا كليوباترا اليوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر الجاري في الجولة الثانية المؤجلة من بطولة الدوري المصري.

وستبدأ مواجهة المارد الأحمر أمام سيراميكا في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية على ملعب ” المقاولون العرب”.

تشكيل الاهلي المتوقع ضد سيراميكا كليوباترا:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو.

خط الهجوم: أنتوني موديست.