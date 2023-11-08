كأس مصر.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك، نظيره، بيراميدز، اليوم في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر للنسخة الماضية.

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز، على استاد القاهرة الدولي، في السابعة مساء اليوم، في نصف نهائي كأس مصر.

ويقود الفريق الأبيض في هذه المباراة معتمد جمال، بعد رحيل الكولومبي خوان أوسوريو، بسبب النتائج السيئة، ويبحث عن تعويض الخسارة المباراتين الماضيتين ببطولة الدوري المصري على حساب إنبي وزد.

وفي المقابل، يبحث فريق بيراميدز عن تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية، والاستمرار في التفوق، بعد إقصاء الزمالك من نفس الدور أيضا في نسخة الكأس الماضية.

وسوف تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.