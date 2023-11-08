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الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيرميكا كليوباترا في الدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الرابعة عصر اليوم، الأربعاء على ملعب المقاولون العرب، في المباراة المؤجلة بينهما من بطولة الممتاز.

وتنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

وكان النادي الأهلي حقق الفوز في المباراة الماضية على حساب المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويبحث النادي الأهلي عن الاستمرار في النتائج الجيدة، واستمرار الانتصارات، لاستعادة صدارة الدوري المصري مرة أخرى.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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