عودة القوة الضاربة.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - يحل الفريق الأول للنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره سيراميكا كليوباترا، في الرابعة عصر اليوم، في المباراة المؤجلة بينهما ببطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد المقاولون العرب.

ووضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الفريق، للمباراة، خلال المران الختامي أمس، ووضع اعتماده على القوة الضاربة بعد استعادته لجميع اللاعبين المستبعدين من المباراة الماضية مع المقاولون.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس.

الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات وأنتوني موديست وبيرسي تاو.