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تغييرات بالجملة.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة بيراميدز

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محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز في السابعة مساء اليوم، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر، على استاد القاهرة الدولي.

ووضع معتمد جمال المدير الفني المؤقت للفريق، اللمسات النهائية على خطة الفريق في مواجهة اليوم مع بيراميدز، في ظل غياب العديد من اللاعبين لأسباب مختلفة.

وسوف يشهد تشكيل الزمالك عدد من التغييرات حيث جاء المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حاتم سكر وحسام عبدالمجيد ومحمود علاء وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا وسيد ، ويوسف أوباما.

الهجوم: أحمد سيد زيزو وناصر منسي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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