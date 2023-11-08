شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق ربع نهائى بطولة كأس ماليزيا المفتوحة للاسكواش بـ5 مواجهات مصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الأربعاء، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش، والتى تقام خلال الفترة بين 6 إلى 10 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.
وشهدت البطولة مشاركة 15 لاعباً مصرياً بواقع:
6 لاعبين في منافسات الرجال وهم: سيف الشناوي، إبراهيم القباني، علي حسين، ياسين الشافعي، كريم عبد الجواد، ومصطفى عسل.
و9 لاعبات في منافسات السيدات وهن: ناردين جرس، ملك خفاجي، كنزي أيمن، منه حامد، فريدة محمد، سنا إبراهيم، نادين شاهين، أمينة عرفي، ونور الطيب.
وتأهل 7 مصريين إلى الدور ربع النهائي وهم، مصطفى عسل، نور الطيب، أمينة عرفي، ملك خفاجي، كنزي أيمن، فريدة محمد، وكريم عبد الجواد.
وجاءت مباريات المصريين في ربع النهائي كالتالي:
ـ مصطفى عسل والهندي سوراف جوزال
ـ كريم عبد الجواد والسويدي ديمتري
ـ نور الطيب وأمينة عرفي
ـ ملك خفاجي وكنزي أيمن
ـ فريدة محمد والماليزية راشيل أرنولد
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