شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق ربع نهائى بطولة كأس ماليزيا المفتوحة للاسكواش بـ5 مواجهات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الأربعاء، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش، والتى تقام خلال الفترة بين 6 إلى 10 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وشهدت البطولة مشاركة 15 لاعباً مصرياً بواقع:

6 لاعبين في منافسات الرجال وهم: سيف الشناوي، إبراهيم القباني، علي حسين، ياسين الشافعي، كريم عبد الجواد، ومصطفى عسل.

و9 لاعبات في منافسات السيدات وهن: ناردين جرس، ملك خفاجي، كنزي أيمن، منه حامد، فريدة محمد، سنا إبراهيم، نادين شاهين، أمينة عرفي، ونور الطيب.

وتأهل 7 مصريين إلى الدور ربع النهائي وهم، مصطفى عسل، نور الطيب، أمينة عرفي، ملك خفاجي، كنزي أيمن، فريدة محمد، وكريم عبد الجواد.

وجاءت مباريات المصريين في ربع النهائي كالتالي:

ـ مصطفى عسل والهندي سوراف جوزال

ـ كريم عبد الجواد والسويدي ديمتري

ـ نور الطيب وأمينة عرفي

ـ ملك خفاجي وكنزي أيمن

ـ فريدة محمد والماليزية راشيل أرنولد