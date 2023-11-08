قياسات بدنية للاعبى منتخب الشباب بأجهرة team polar system لأول مرة

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، اليوم، لقياسات بدنية فى المران الصباحى الذى أقيم بملعب فندق الإقامة.

أقيم المران الصباحي للاعبين عن طريق قناع التدريب training mask، بأجهزة team polar system التى تستخدم لأول مرة لقياس وتحليل أداء اللاعبين بصورة تقنية عالية ومباشرة لإصدار تقارير فنية وبدنية دقيقة عن كل لاعب.

يضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من وائل رياض مديرا فنيا ، علاء عبده مدربا عاما ، رامي عادل مدربا مساعدا ، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمي ، عادل محفوظ مديرا اداريا ، الدكتور هاجد هاني طبيبا ، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال ، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي ، خالد خفاجي مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.



وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب مع اللاعبين

من ناحية أخرى حرص روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، ومحمد غرابة مدير المنتخب على حضور مران منتخب الشباب بقيادة وائل رياض، الذي أقيم أمس الثلاثاء على أحد ملاعب النجيل الصناعي استعدادا لبطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس خلال الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجاري.

كما تواجد في المران محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لليوم الثاني على التوالي، وكان في استقبال روي فيتوريا.

وقام فيتوريا بمصافحة الجهاز الفني لمنتخب الشباب واللاعبين، ووجه كلمة لهم أكد خلالها على أنه يتابع هذا الجيل من اللاعبين ويعلم أن لديهم إمكانيات كبيرة تؤهلهم ليصبحوا لاعبين كبار في المستقبل القريب.