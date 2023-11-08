شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه بيراميدز فى قمة كروية بنصف نهائى كأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريقا الزمالك وبيراميدز مواجهة مصيرية فى غاية الصعوبة، عندما يلتقيا فى السابعة مساء اليوم، الأربعاء، باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائي كأس مصر فى لقاء من المتوقع أن يشهد طابع الإثارة والندية بينهما لرغبة كل منهما فى الفوز والتأهل إلى النهائى لملاقاة الأهلى.

الزمالك يدخل المباراة بقيادة فنية جديدة مع معتمد جمال بعد رحيل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو حيث يرغب اللاعبون فى مصالحة الجماهير بعد سوء النتائج في مسابقة الدوري، وتراجع الفريق للمركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط نتيجة هزيمتين متتالتين أمام إنبى وزد، فيما يبحث الفريق السماوي عن الوصول إلى المباراة النهائية متسلحاً بخبرات وقوة لاعبيه.

ويرغب معتمد جمال في العودة للانتصارات مع الزمالك أمام بيراميدز خاصة بعد رحيل أوسوريو،لكسب ثقة الجماهير وتحقيق الانطلاقة القوية مع الفارس الأبيض خاصة أن مواجهة الفريق السماوى أول مباراة رسمية له على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وعقد معتمد جمال، جلسة مع لاعبيه حذرهم خلالها من سرعات لاعبى بيراميدز قبل المباراة، خاصة الخماسي مصطفى فتحي، فيستون ماييلي،إبراهيم عادل ، ورمضان صبحى وعبد الله السعيد حيث وضع المدرب خطة محكمة لفرض رقابة عليهم و إيقاف خطورتهم، من خلال مشاهدة عدة تسجيلات لفريق بيراميدز خاصة مبارياته الاخيرة ودرسها جيدًا ووضع يده على نقاط القوة والضعف بالخصم.

وحذر معتمد جمال لاعبي فريقه من تكرار الأخطاء التى ارتكبت فى مواجهتى إنبى وزد بالدورى، وطالب لاعبيه بالتركيز الشديد طوال الـ 90 دقيقة، والعمل على تسجيل هدف أو أكثر في وقت مبكر منعًا لوصول المباراة للأشواط الإضافية أو اللجوء لركلات الترجيح التي ستحسم المتأهل للمباراة النهائية من البطولة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي وحاتم سكر،خط الوسط: نبيل عماد دونجا - يوسف أوباما – محمد أشرف روقا - أحمد سيد "زيزو"،خط الهجوم: ناصر منسي – إبراهيما نداي ،ويغيب عن الزمالك الثلاثى أحمد فتوح،محمد صبحى ومصطفى الزنارى لأسباب تربوية.

على الجانب الآخر، حفز البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، لاعبى فريقه للوصول إلى المباراة النهائية ثم التتويج بلقب كأس مصر، وحصد أول بطولة تسجل في تاريخ بيراميدز وتصبح حافزًا لحصد المزيد من الألقاب والبطولات في المرحلة المقبلة،خاصة أنها ستمنحه فرصة للثأر من الأهلى الذى توج بلقب الموسم الماضى على حسابه.

ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد الشناوى، الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - علي جبر - أحمد فتحي،الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي،الوسط الهجومي: إبراهيم عادل - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي،الهجوم: فيستون ماييلي.