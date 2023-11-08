شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حامد يعلن استقالته من تدريب بروكسى بعد الخسارة أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد حامد المدير الفنى لفريق بروكسى استقالته من تدريب الفريق بقرار نهائى للتفرغ لإدارة النادى فى الفترة المقبلة، وذلك بعد الخسارة من وادى دجلة فى الأسبوع السابع من دورى المحترفين.

وكتب محمد حامد عبر حسابه الشخصى على موقع فيس بوك: "الحمد لله رب العالمين بعد تعب ومجهود خمس سنين من صعود النادى من الدرجة الرابعة إلى دورى المحترفين أخذت قرار نهائى بعدم العمل فى مجال التدريب والاتجاه إلى إدارة النادى فى الفترة المقبلة".

وخسر فريق بروكسى أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، فى إطار منافسات الأسبوع السابع من دوري المحترفين.

ويحتل فريق بروكسى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 8 نقاط جمعها من انتصارين وتعادلين والخسارة في 3 مواجهات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفا.