شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات جمعت الأهلى مع سيراميكا فى الدورى قبل لقاء الليلة؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء فريق سيراميكا على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية لمسابقة دورى Nile.

6 مواجهات جمعت الأهلى مع سيراميكا

وتعد مباراة اليوم هى السابعة التى تجمع الأهلى وسيراميكا تاريخيا، حيث سبق أن تقابلا فى 6 مباريات قبل لقاء الليلة، حيث حقق المارد الأحمر أربعة انتصارات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه هدفين.

المباراة الأولى والأخيرة بين الأهلى وسيراميكا

انتهت أول مباراة جمعت الأهلى وسيراميكا بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، فيما انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الأهلى بهدف دون رد.

وحصد الأهلى ثلاثة انتصارات بالدورى على حساب المصرى البورسعيدى ثم الإسماعيلى ثم المقاولون العرب، بينما تأجلت له مباراتين أمام الجونة وبلدية المحلة، ويأمل الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، تحقيق الفوز على سيراميكا لمواصلة الانتصارات والاقتراب من عرش صدارة الدوري بالعلامة الكاملة لمصالحة الجماهير بعدما خسر الفريق بطولتين في بدايات الموسم سواء السوبر الأفريقي أو الدوري الأفريقي.

في المقابل بدأ سيراميكا الدورى بهزيمة من الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، ثم التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما، ثم الفوز على الداخلية برباعية نظيفة، ثم الخسارة من طلائع الجيش بهدف نظيف، وأخيرا الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

ترتيب الأهلى وسيراميكا فى جدول الدورى

يحتل الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعدما لعب 3 مباريات، حقق الفوز فيها وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

في المقابل يحتل سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 5 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.