شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل البرتغالى باتشيكو أمام الزمالك قبل مواجهة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق بيراميدز تحديا جديدا أمام الزمالك فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، فى إطار منافسات نصف نهائى كأس مصر لكرة القدم.

مواجهات باتشيكو أمام الزمالك

وتعد مباراة اليوم هى المواجهة الرابعة لباتشيكو ضد الزمالك، حيث سبق له مواجهة الأبيض فى 3 مباريات، ونجح فى الفوز بأولى المواجهات خلال نصف نهائى كأس مصر لموسم 2021 – 2022، وانتهى الوقت الأصلى بالتعادل، لكن بيراميدز فاز بركلات الترجيح 5-4.

أما المواجهة الثانية لباتشيكو أمام الزمالك، كانت فى بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم الماضى وانتهت بالتعادل السلبي.

أما المواجهة الثالثة لباتشيكو أمام الزمالك كانت فى الجولة الأولى لدورى هذا الموسم وتعادل بيراميدز مع الفارس الأبيض بهدفين لكل فريق.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي وحاتم سكر،خط الوسط: نبيل عماد دونجا - يوسف أوباما – محمد أشرف روقا - أحمد سيد "زيزو"،خط الهجوم: ناصر منسي – إبراهيما نداي ،ويغيب عن الزمالك الثلاثى أحمد فتوح،محمد صبحى ومصطفى الزنارى لأسباب تربوية.

ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد الشناوى، الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - علي جبر - أحمد فتحي،الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي، الوسط الهجومي: إبراهيم عادل - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي، الهجوم: فيستون ماييلي.