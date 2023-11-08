شكرا لقرائتكم خبر عن دولارات تربك دوناروما أمام ناديه السابق ميلان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

نفس مشجعو ميلان الإيطالي ومشجعو بوروسيا دورتموند الألماني عن غضبهم في الأمسية الأوروبية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي ونيوكاسل الإنجليزي على التوالي.

وفي التفاصيل، قام مشجعو ميلان برمي دولارات تحمل وجه حارسهم السابق الإيطالي جيانلوكا دوناروما المنتقل لسان جيرمان مجاناً، رغم أنه خريج أكاديمية النادي العريق ومثله أكثر من 250 مباراة.

ورفض دوناروما تمديد عقده الذي يتقاضى بموجبه من ميلان 130 ألف استرليني أسبوعياً ووقع لسان جيرمان في 2021 مجاناً لذا لاحقه المشجعون بالدولارات، لكنه لم يظهر اهتماماً فيما اعتبر زميله مبابي المقلب مضحكاً.

وقال مشجعو ميلان إنهم ارتدوا القميص رقم 71 للإشارة لخيانته والرقم يعود لنظام معتمد في نابولي يحول الأحلام لفوز في أرقام اليانصيب والرقم 71 يعني «شخصاً بدون قيم».

وساعد دوناروما بعد انتقاله لفرنسا منتخب إيطاليا على حصد لقب أوروبا بقيادة المدرب مانشيني على حساب إنجلترا، لكن مشجعي الميلان لم يهدأ غضبهم من «الخائن».

مشجعو دورتموند من جهتهم، تسببوا بإيقاف المباراة أمام نيوكاسل برمي سبائك ذهبية مقلدة وكرات تنس وأكياس مال على أرضية الملعب.

وجمع أمن الملعب النفايات لكن المشجعين استمروا برمي المزيد منها كما حملوا لافتة فيها رسالة لجشع الأندية عموماً «لا تهتمون بالرياضة، كل ما تهتمون به هو المال».