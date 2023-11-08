شكرا لقرائتكم خبر عن بيبي أكبر من يسجل بتاريخ دوري الأبطال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أصبح النجم البرتغالي بيبي في سن الـ(40 عاماً) أكبر من يسجل هدفاً في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما سجل مدافع ريال مدريد السابق، لفريقه بورتو البرتغالي في شباك أنتويرب البلجيكي في مباراة الفوز 2-صفر.

لعب بيبي تحديداً بسن الـ40 عاماً و254 يوماً، وجاء هدفه برأسية من منطقة الجزاء بعد 20 عاماً من تسجيل أول أهدافه الأوروبية وكان أمام ماريتيمو في 9 نوفمبر 2002.

ووقع بيبي مع بورتو في مايو 2004 وحصد معه الثلاثية تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لكنه لم يشارك في النهائي أمام موناكو ثم انتقل للعب في ريال مدريد، حيث حصد 3 ألقاب أوروبية و3 ليغا وكأسي ملك وكأسي سوبر ولقبي مونديال أندية وكأس سوبر أوروبي.

ومثل بيبي المنتخب البرتغالي 134 مرة ورفع كأس أوروبا 2016 ولقب دوري الأمم 2018-2019.

وكرّس بيبي مكانته كواحد من أفضل المدافعين في العالم بعد 714 مباراة و28 لقباً، وما زال حتى اليوم يثير هلع الخصوم.