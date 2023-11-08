شكرا لقرائتكم خبر عن فشل محاولات إعادة علي حصني إلى الشرطة العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

ذكرت مصادر مطلعة من داخل أسوار نادي الشرطة الرياضي العراقي أن لاعبي فريق الشرطة الأول لكرة القدم بذلوا جهوداً كبيرة جداً من أجل إقناع الهيئة الإدارية للنادي بالموافقة على عودة زميلهم اللاعب علي حصني إلى صفوف الفريق مجدداً بعد أن تم إبعاده بقرار من الإدارة.

وقالت المصادر «إن تلك المحاولات باءت بالفشل بعد أن تمسكت الإدارة بقرارها السابق المتمثل في إبعاد اللاعب عن الفريق وعدم السماح له بالعودة إلى تدريبات الفريق الذي يشرف على تدريبه المدرب التونسي شهاب الليلي».

وكان اللاعب علي حصني قد تعرض لعقوبة الإبعاد بسبب منشور له على صفحته الخاصة في «الفيسبوك».

وبعد العقوبة حاول مغازلة فريقه من خلال منشورات أخرى، إلا أن الإدارة أصرت على قرارها.