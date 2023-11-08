شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة خطف فاشلة لابنة نيمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أقدمت عصابة سطو مسلحة على اقتحام الشقة التي تقيم فيها برونا بيانكاردي، خطيبة النجم البرازيلي نيمار، في حي كوتيا بمدينة ساو باولو لكن برونا وابنة نيمار «مافي»، التي ولدت الشهر الماضي، لم تكونا في الشقة حين عملية السطو صباح الثلاثاء.

وألقت الشرطة القبض على واحد من اللصوص بسن الـ20 بعد سرقة ساعات ومجوهرات وحددت هوية فرد آخر، ووفق الشرطة أراد فردان مسلحان من العصابة العثور على برونا وابنتها لكنهما لم يجدا سوى والديّ برونا اللذين حاولا صد المسلحين وصرخا فتنبه الجيران وأبلغوا الشرطة.

وطمأن نيمار، مهاجم الهلال السعودي حالياً الذي يتعافى من عملية رباط صليبي في البرازيل، متابعيه وكتب: «يوم حزين مع خبرين سيئين. الأول، حدث هجوم على والديّ برونا لكن الحمد لله الكل بخير، والثاني وفاة صديقة عزيزة، تعاطفي مع عائلتها ويتقبل الله لوانا».

ووفق التقرير، حصل السطو بمساعدة من أحد جيران أهل برونا وقامت العصابة بتقييد والديها إلى حين سرقة المقتنيات الثمينة.

وطمأنت نجمة «السوشيال ميديا» متابعيها وكتبت: «سرقوا منزلي هذا الصباح وأخذوا والديّ رهائن، مافي وأنا وشقيقتي لم نعد نبيت هناك ولم نكن في الشقة حينها. الحمد لله كل شيء بخير. الأغراض تعوض لكن الأهم أن الجميع بخير والشرطة تلاحق المتورطين».