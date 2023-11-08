شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا تستدعي دياز لمواجهة البرازيل والباراغواي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الصحفي الكولومبي دييجو رويدا عن استعداد مدرب المنتخب نستور لورنزو لاستدعاء نجم ليفربول لويس دياز (26 عاماً) للمشاركة أمام البرازيل في 17 نوفمبر الجاري والباراغواي في 21 من الشهر ضمن تصفيات مونديال 2026 على أمل أن يكون والده قد تحرر من خاطفيه حينها.

ولجأت كولومبيا لحيلة النجم البرازيلي روماريو عندما تعرض والده للخطف في 1994 عندما هدد بعدم المشاركة في التصفيات وتتطلع أن يكون التهديد بعدم مشاركة دياز في المباراتين المقبلتين للتصفيات عاملاً حاسماً في إطلاق سراح والده.