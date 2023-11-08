شكرا لقرائتكم خبر عن ناتشو ينصح فينيسيوس بالتركيز على كرة القدم فقط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف كابتن ريال مدريد الإسباني ناتشو، عن نصح زميله المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور وحثه على التركيز على الكرة وتطوير أدائه وتسجيل الأهداف بدلاً من التورط في مصادمات بالمباريات على خلفية عنصرية.

وكان أسطورة برشلونة كارليس بويول قال إن على فينيسيوس «تغيير سلوكه»، وأضاف: «أحب التحدث إليه كزميل في المهنة وأخبره بما أشعر. إنه لاعب كبير ويصنع الفارق ويجب أن يحصل على ما يستحق من الإعجاب في الملاعب، لو غير سلوكه سيحصل على ما يستحق من التقدير لموهبته».

وعلق ناتشو على تصريحات بويول وقال: «تحدثنا كثيراً مع فينيسيوس منذ وصوله لريال مدريد، هو من اللاعبين الذين يعطون انطباعاً بالتحدي والمصادمة لأنه يدمر الخصوم دائماً. تحدثنا إليه كي يهدأ ويركز على اللعب لأنه أهم شيء. إنه يتحسن تدريجياً لكن شخصيته قوية ونحن نعتني به. كلمات بويول إن كانت تساعد فينيسيوس فهي رائعة».

وفي سياق متصل، جدد لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا عقده مع النادي حتى 2029 ويتضمن العقد الجديد زيادة في أجره وشرطاً جزائياً بقيمة 870 مليون استرليني.

وجاء التمديد للاعب الوسط المنضم للريال في 2021 بعد تمديد عقود فينيسيوس جونيور حتى 2027 ورودريغو وميليتاو حتى 2028.

وعبر كامافينغا (20 عاماً)، الذي بدأ حياته في معسكر لاجئين في أنغولا قبل وصول والديه سيليستينو وصوفيا لفرنسا مع أشقائه الصغار، عن سعادته بالتمديد وهو أصغر لاعب في تاريخ الريال يفوز بـ6 ألقاب منذ انضمامه للنادي قادماً من رين الفرنسي.

وعلق وكيل أعماله جوناثان بارنيت، وكيل أعمال نجم الفريق السابق الويلزي جاريث بيل، على التمديد وقال: «التمديد لكامافينغا رائع وحلم لكل لاعب أن يوقع لسنوات طويلة مع الريال. هو يحب التواجد هنا وأنا واثق أنه سيمضي سنوات مسيرته في ريال مدريد». بيد أن المراسلين لم يتركوا وكيل بيل بدون ذكر الويلزي وقال لهم بارنيت: «جاريث بيل شخص رائع»، ورد بارنيت على سؤال إن كان بيل يفتقد الريال وقال: «نعم».