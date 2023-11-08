شكرا لقرائتكم خبر عن «فريق الهزائم» لا يتوقف عن محاولة الفوز منذ 50 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

حاول فريق كرة قدم ملقب بفريق «بطل الهزائم» وضع حد لهزائمه المتتالية منذ موسم 1973 بخوض مباراة بعد نصف قرن من الزمان.

تجمع اللاعبون الذين تقدموا في السن لمواجهة فريق مكون غالباً من أولادهم الشباب، لكنهم خسروا المباراة 2-6 والنتيجة لم تكن مفاجئة للاعبين فقد اعتادوا الخروج مهزومين منذ 50 عاماً.

فريق المدرسة



ويلعب فريق مدرسة داونهام فيوفييز الابتدائية كل 10 سنوات لتجديد الصداقة بين لاعبيه الذين خسروا عام 1983 بنتيجة 5-7 وخسروا 2-4 عام 1993 وخسروا 4-5 عام 2003 و1-4 عام 2013. وعلق منظم المباراة ولاعب وسط الفريق كيث ميسين (60 عاماً)، الذي يعمل سباكاً:«أعتقد أن الحكم منحنا الهدفين، هو شقيق أحد لاعبينا. جميعنا بسن الـ60 تقريباً وأردت الجري وراء الكرة لكن لم أستطع. مدرستنا كانت صغيرة ولم يكن لدينا ما يكفي من الطلاب بسن الـ10 لذا استعنا بطلاب بسن الـ9 والـ8 سنوات ولهذا أنا في الـ60 وصديقي بريان في الـ58. لم نفكر أبداً ما الجدوى من اللعب ؟ كل ما يهمنا هو أن نركض ونلتقي ونضحك ونتطلع لفوز ما لكن لم نحققه أبداً».

الفريق في 2023



وعلق زميله بريان كينج الذي جاء من سياتل الأمريكية:«أحب دائماً العودة والاجتماع مع الأصدقاء».