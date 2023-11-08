شكرا لقرائتكم خبر عن كاراغر لا يعرف لفظ اسم الفرنسي جيرو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

ناور النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام المراسلين، عندما سألوه على هامش حضوره مباراة فريقيه السابقين الميلان وباريس سان جيرمان على ملعب سان سيرو، ولم يرشح أحدهما للفوز بالمباراة التي انتهت لصالح الفريق الإيطالي 2-1 وقال إنه يأمل أن تنتهي بالتعادل كي يحصل كلاهما على فرصة التأهل للدور المقبل.

والتقط بيكهام صورة «سيلفي» مع النجم الفرنسي تيري هنري والذي علق:«الرجل الكبير في ملعبه القديم يشاهد فريقيه السابقين».

من جهته، شعر مدافع ليفربول السابق جيمي كاراغر، المحلل حالياً، بالحرج لعدم قدرته على لفظ اسم مهاجم ميلان الفرنسي أوليفييه جيرو رغم لعبه 9 سنوات في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي وأرسنال.

وعند سؤال جيرو عن عدم قدرة كاراغر على لفظ اسمه بشكل صحيح أجاب المهاجم الذي سجل هدف الفوز:«في إنجلترا كانوا يسمونني أولفيير جيروود». ثم طلب كاراغر من جيرو أن يعلمه فقال:«أوليفييه جيرو» وبعد توقف قصير قال كاراغر «أوليفيا جيلو» فقال له المهاجم:«ليس جيلو بل جيرو»، وسط ضحكات استوديو التحليل.