شكرا لقرائتكم خبر عن تاليسكا يقود النصر لهزيمة الدحيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الجزيرة: عيسى الحكمي

تألق نجم النصر السعودي البرازيلي أندرسون تاليسكا في مباراة فريقه أمام مضيفه الدحيل القطري ضمن دوري أبطال آسيا «المجموعة الخامسة»،عندما سجل ثلاثة أهداف ليسهم في عودة فريقه الملقب بـ«العالمي» منتصراً 3-2 في قمة المجموعة الخامسة، ويواصل الصدارة برصيد 12 نقطة مبتعداً 5 نقاط عن أقرب منافسيه برسبوليس الإيراني صاحب النقاط السبع، وتراجع الفريق القطري إلى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة وفقد آخر آماله في إبقاء حظوظه بالذهاب إلى الدور الثاني.

وقلب النصر الذي خاض المباراة دون نجمه كريستيانو رونالدو تأخره المبكر في الدقيقة الثامنة بهدف سجله البرازيلي كوتينيو إلى تقدم بثلاثة أهداف سجلها تاليسكا في مباراة مدهشة لنجم السيليساو.

سجل النجم البرازيلي هدفين في الشوط الأول من تسديدتين قويتين من خارج منطقة الجزاء في الدقيقتين 27 و37، وتوج صاحب الـ28 عاماً تألقه بتسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 65 بعد ثنائية بينه وبين عبد الرحمن غريب أنهاها تاليسكا كما يجب أن تكون النهائيات.

وظهر كوتينيو مجدداً لإحياء الأمل للدحيل في الدقيقة 80 من ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبها الأوزبكي تاتاشيف ضد الكرواتي بروزفيتش لكن النصر نجح بعد ذلك في المحافظة على تقدمه وكاد يسجل هدفاً رابعاً لولا تدخل القائم، في حين خسر الدحيل مع نتيجة المباراة لاعب الوسط خالد محمد الذي خرج مطروداً في الدقيقة 90 بعد تعمده ضرب البرتغالي أوتافيو نجم وسط النصر.