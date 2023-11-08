شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكم جوشوا يملك 200 مليون إسترليني ويسكن مع والدته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

يمتلك الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا (34 عاماً) ثروة بقيمة 200 مليون إسترليني، لكنه لا يزال يسكن مع والدته ويقول إنه يجب على زوجته المستقبلية بذل جهد كبير كي ينتقل من المنزل.

وعاد جوشوا لمنزل والدته، ييتا أودوسانيا، شقة البلدية السابقة المكونة من غرفتي نوم عام 2017 بعد حصوله على 15 مليون إسترليني من هزم فلاديمير كليتشكو ويقول: «ما زلت أسكن مع والدتي، تعلمنا من تراثنا أن نكبر في بيت العائلة وندعم والدينا. لماذا أرحل وأترك والدتي وحيدة لعيون فتاة ما ؟ العائلة أهم شيء وعندما تفكر فتاة ما في الزواج مني فإنها تتزوج عائلتي أيضاً».

ويفضل جوشوا عدم الإفصاح عن حياته الشخصية وقال: «هل سيتحول كل ما أقوله في المقابلة لفبركة قصة ما ؟ هذا هو سبب إبقاء أسراري لنفسي. تبذل الكثير وتضغط على نفسك لتكون نجماً ومثالياً ثم يأتون لإسقاطك، كلما ارتفعت أكثر كان سقوطك أكبر».

وكان جوشوا قطع علاقته مع والدة ابنه الوحيد وصديقته في المدرسة نيكول أوزبورن واشترى لها شقة بنصف مليون إسترليني قريبة من سكنه.

وعن سبب عزوفه عن الزواج قال: «لم أرغب في الالتزام وأنا ملاكم لأنني لا أريد العودة من التمرينات وأجد شريكة حياتي تتذمر من شيء ما وينشغل بالي ولا أركز في النزال، لذا قررت إبقاء تفكيري في الرياضة، رأيت الكثير من العلاقات الجيدة والسيئة».