شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء العراقي يهزم الوحدات الأردني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

فاز فريق الكهرباء العراقي على ضيفه فريق الوحدات الأردني 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب «البصرة الدولي»، ضمن مباريات الجولة 4 من دوري المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ظهر فريق الكهرباء بصورة جيدة وتمكّن من السيطرة على المباراة، وقد منح الهدف الأول المبكر الذي سجله اللاعب نجم شوان في الدقيقة السابعة لاعبي الكهرباء دفعة قوية جداً لتعويض خسارتهم السابقة أمام نفس الفريق الشهر الماضي 1 -3.

وفي الشوط الثاني حاول فريق الوحدات الأردني إعادة التوازن إلى المباراة إلا أن حارس مرمى الكهرباء عمار علي قد وقف بالمرصاد لهذه المحاولات.

وأضاف محترف الكهرباء العراقي نجوبا الهدف الثاني في الدقيقة 71، بينما تمكن اللاعب محمد عبد المطلب من تسجيل هدف الوحدات الوحيد في الدقيقة 86.

وسجل محترف الكهرباء العراقي ماموني شافيو الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 90+2.

وبهذا الفوز قفز الكهرباء العراقي إلى صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما تراجع الوحدات الأردني إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وقال لؤي صلاح في المؤتمر الصحفي الخاص بعد المباراة: «لقد حققنا فوزاً تاريخياً على فريق يعتبر من أفضل فرق البطولة».

وأضاف: «لقد قدم لاعبو الكهرباء أداءً كبيراً رغم ضغط المباريات والترحال المستمر، حيث لعبنا أمام فريق شرس ومنظم ويلعب كرة قدم حقيقية، وأقدم شكري للاعبين على مجهوداتهم الكبيرة في المباراة».

بينما قال حارس مرمى الكهرباء عمار علي: «كانت المباراة تحدياً بالنسبة لنا، وتعاهدنا فيما بيننا على تحقيق الفوز، لذلك أشكر زملائي اللاعبين على حرصهم وتفانيهم طوال وقت المباراة.. والفوز له طعم مميز».