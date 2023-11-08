شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يعلن إقالة مدربه نونو سانتو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، إقالة مدربه البرتغالي نونو سانتو من منصبه، بعد تقييم نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وأصدر النادي بياناً وجّه خلاله الشكر إلى نونو سانتو، معلناً تولي مساعد المدرب حسن خليفة مسؤولية تدريب الفريق لحين التعاقد مع مدير فني جديد، وإعادة تشكيل الجهاز الفني للاتحاد.

وخاض الاتحاد 17 مباراة في البطولات المختلفة تحت قيادة نونو سانتو، فاز في 10 وتعادل في 3 وخسر 4 مباريات، ليجد الفريق نفسه في المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر.

ويفتتح الاتحاد بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها السعودية، بمواجهة أوكلاند سيتي الأسترالي، الثلاثاء 12 ديسمبر المقبل، ويلعب الفائز منهما ضد الأهلي المصري في الدور ربع النهائي، الجمعة 15 ديسمبر.