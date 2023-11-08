الأهلي وسيراميكا.. غيابات الأحمر صداع في رأس كولر قبل صدام الليلة بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة مؤجلة أمام نظيره سيراميكا كيلوباترا، في المواجهة المؤجلة من الاسبوع الثاني ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

غيابات الأهلي



ويغيب عن الأهلى أمام نظيره سيراميكا كيلوباترا في الدوري المصري الليلة اللاعبين: على معلول وعمرو ومحمود متولي ورضا سليم بسبب الإصابة وعمرو السوليهلأسباب فنيه، ومحمود عبد المنعم كهربا للأيقاف.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادي الأهلي استبعاد الرباعى محمد زعلوك و معتز محمد ومحمد الضاوي كريستو وصلاح محسن.

موعد مباراة الاهلي

وتقام مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء على ملعب المقاولون العرب.

قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا



في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير, مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم الدبيس، كريم فؤاد.

في خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، كريم نيدفيد، أحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، موديست.