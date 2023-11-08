تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا الاهلي ونظيره سيرميكا كليوباترا، عصر اليوم، فى المبارة التى تجمع الفريقين، بالجولة الثانية المؤجلة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

تشكيل الاهلى المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو.

في خط الهجوم: أنتوني موديست.

ويواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباتار بالدوري المصري في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم ، بالإسبوع الثاني المؤجل بالمسابقة للموسم الحالى 2023 ـ 2024.