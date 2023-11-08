اخبار الرياضه

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا الاهلي ونظيره سيرميكا كليوباترا، عصر اليوم، فى المبارة التى تجمع الفريقين، بالجولة الثانية المؤجلة ضمن منافسات بطولة لكرة القدم.

تشكيل الاهلى المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري 

 في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو.

في خط الهجوم: أنتوني موديست.

ويواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباتار بالدوري المصري في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم ، بالإسبوع الثاني المؤجل بالمسابقة للموسم الحالى 2023 ـ 2024.

 

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا