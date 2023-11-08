ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر: مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا يلا شوت اليوم في الدوري المصري 2024

بث مباشر: مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا يلا شوت اليوم في الدوري المصري 2024 ، وتنتظر جماهير النادي الأهلي المصري بفارغ الصبر اختبارًا جديدًا يخوضه فريقها المحبوب أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات الدوري الممتاز المصري. يعتبر هذا اللقاء من أبرز المواجهات في البطولة المحلية ويشهد تجمعًا كبيرًا لجماهير الأهلي وعشاق الكرة المصرية.

تأتي هذه المباراة بعد أن حل النادي الأهلي في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط. وعلى الجانب المقابل، يسعى سيراميكا كليوباترا لتحقيق فوزه الثالث هذا الموسم بهدف التقدم في الترتيب من مركزه الحالي الثالث عشر.

الأهلي قد خاض حتى الآن 3 مباريات فقط في الدوري الممتاز نتيجة مشاركاته في بطولة كأس السوبر الإفريقي والدوري الإفريقي. في مباراته الأولى، حقق الأهلي انتصارًا قويًا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-0. وفي مباراته الثانية، تفوق على الإسماعيلي 3-1. في الجولة الأخيرة، نجح الأهلي في تحقيق الفوز على المقاولون العرب بهدفين لهدف.

تعد هذه المباراة فرصة هامة للأهلي لتحقيق انتصار جديد وتحسين موقعه في جدول الترتيب. بالرغم من عدم تحقيق نتائج مميزة في البطولات القارية، إلا أن الأهلي يظل دائمًا واحدًا من أقوى وأنجح الأندية في العالم ويهدف دائمًا إلى التنافس على البطولات المحلية والقارية.

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومثيرة، حيث ستلتقي أحد أشهر أندية مصر مع سيراميكا كليوباترا التي تسعى لتحقيق مفاجأة إيجابية. ستكون الجماهير على موعد مع مباراة مثيرة ومشوقة لمتابعة أداء الفريقين وربما الشهادة على بروز نجوم جدد.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ويمكنكم متابعة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثاني يوم الأربعاء الموافق الثامن من نوفمبر 2023.

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ويضرب الأهلي موعدا مع سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السادسة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وتشاهدون مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي لقاء سيراميكا كليوباترا بتشكيلة تضم كل من:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبد المنعم -ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا محمد مجدي أفشة.

وخط الهجوم: بيرسي تاو، وحسين الشحات، وكهربا.