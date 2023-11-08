استقبال رسمي لبعثة التايكوندو بعد إنجازات بطولة إفريقيا للكبار

ياسر رشاد - القاهرة - أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مدير عام الإدارة العامة للموهبة والحافز وتكريم الموهوبين؛ لاستقبال بعثة التايكوندو بعد المشاركة ببطولة أفريقيا للتايكوندو بكوت ديفوار، وحصد في المركز الثاني في الترتيب العام.



حصل المنتخب علي 13 ميدالية متنوعة بواقع ذهبيتين وأربعة فضيات وسبع برونزيات، ببعثة مكونة من 13 لاعبًا بواقع 6 لاعبين و7 لاعبات.



وأعرب وزير الشباب والرياضة في رسالته للاعبين والجهاز الفني والإداري، عن فخره واعتزازه بأداء منتخب مصر للتايكوندو، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني والاتحاد المصري للتايكوندو لتحقيق هذا الإنجاز المهم، وذلك نتيجة الدعم اللامحدود الذي تشهده الرياضة المصرية من القيادة السياسية.



وأكد «صبحي» دعمه الدائم والمستمر لكافة الفرق والمنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وحرصه المتواصل على تحفيزهم لتحقيق المزيد الإنجازات في المستقبل، كما أكد على حرص الدولة المصرية على توفير كل الدعم والإمكانيات للرياضيين والفرق الوطنية للمساهمة في تحقيق نجاحات مستمرة في مختلف الرياضات.