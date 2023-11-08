موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب المقاولون العرب، مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، عصر اليوم، فى المواجهة المؤجلة من الجولة الثانية ضمن منافسات بطولة الدوري المصري 2023 ـ 2024.

موعد مباراة الاهلى وسيراميكا في الدوري

ويلتقي الأهلي أمام سيراميكا كليوباتار في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم ، بالإسبوع الثاني المؤجل بمسابقة الدوري العام المصري لكرة القدم.

ويخوض مارسيل كولر ولاعبيه مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا بحثًا عن تحقيق الانتصار والزحف نحو صدارة جدول ترتيب المسابقة.

وعلى الجانب الأخر، يواجه سيراميكا كليوباترا تحت القيادة الفنية لـ أيمن الرمادي مدرب الفريق الأهلي أملا فى حصد الثلاث نقاك، والوصول الى النقطة العاشرة في جدول ترتيب الدورى، بعد تواجده فى المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة سيراميكا كيلوباترا، التي تجمع الفريقين غدًا الأربعاء ضمن منافسات بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

واستئأنف الفريق تدريباته بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس الإثنين وفقًا للبرنامج التدريبي، وعقد مارسيل كولر اجتماعًا ‏مع الجهاز المعاون قبل بداية المران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.‏

وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا، قبل أداء تدريبات خططية مكثفة في ضوء التحضير للمباراة.‏