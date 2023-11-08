إصابة مهاجم الاهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا .. الحقيقة كاملة

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي استبعاد صلاح محسن مهاجم المارد الأحمر خلال المواجهة المرتقبة أمام منافسه سيراميكا كليوباترا.

ويحل الأهلي ضيفًا على منافسه ه سيراميكا كليوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، مساء اليوم الأربعاء.

وبحسب ما ذكرته التقارير فإن استبعاد صلاح محسن عن قائمة الاهلي جاء بناء على قرار فني من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

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وأشارت المصارد الصحفية أن اللاعب لا يعاني من أي إصابة تمنعه من المشاركة في المباريات.

قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف.

الدفاع: كريم الدبيس – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمد هاني – أكرم توفيق – كريم فؤاد.

الوسط: أليو ديانج – أحمد نبيل كوكا – مروان عطية – إمام عاشور- كريم نيدفيد – محمد مجدي أفشة – أليو ديانج – طاهر محمد طاهر – بيرسي تاو – حسين الشحات – أحمد عبد القادر

الهجوم: أنتوني موديست.