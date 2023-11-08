موقف فيتوريا من ضم فتوح وصبحي إلى منتخب مصر.. صدمة لـ الزمالك

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن موقف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر من ضم الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي لقائمة الفراعنة في المعسكر المقبل.

ويخوض المنتخب الوطني معسكرًا مغلقًا في الفترة من 13 نوفمبر إلى يوم 21 من الشهر ذاته، حيث يتخلله مواجهتين أمام جيبوتي 16 نوفمبر، وسيراليون يوم 19 ضمن التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم.

وأكدت التقارير الصحفية أن روي فيتوريا لم يقرر بشكل نهائي ضم ثنائي الزمالك محمد صبحي وأحمد فتوح لمعسكر نوفمبر ولكنه أيضًا رفض منح اللاعب جوازات سفرهم.

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وأشارت التقارير إلى أن المدرب البرتغالي لم يرد على استفسارات مساعديه بشأن موقف كلا اللاعبين مفضلًا أن يحسم أمرهما خلال اجتماعه في الساعات المقبلة.

وسيعقد فيتوريا مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الواحدة من ظهر غدًا الخميس 9 نوفمبر للإعلان عن كافة تفاصيل المعسكر المُقبل.