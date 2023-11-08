إعارة كاسترو من الاتحاد إلى النصر في كأس العالم للأندية.. كواليس مثيرة

قرر نادي الاتحاد السعودي مساء أمس الثلاثاء إقالة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للعميد من منصبه ، بعد سلسلة من النتائج السلبية في دوري روشن وبطولة آسيا.

واثار الإعلامي عدنان جستنيه الجدل في الساعات الماضية عن تقديم مقترحًا حول قيادة لويس كاسترو المدير الفني الحالي لـ النصر المهمة الفنية للعميد بصورة مؤقته في كأس العالم للأندية.

وكتب عدنان عبر حسابه الشخصي عبر منصة “إكس”: “البعض من الحبايب يطالب في ظل الاوضاع السيئة التي يمر بها الفريق الاتحادي بأن يصبح البديل نادي النصر مشاركاً في بطولة كاس العالم وذلك حرصاً منهم على سمعة الكرة السعودية.

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وأضاف عدنان ” بنفس منطقهم وخوفهم على سمعة الكرة السعودية ماذا يمنع الان بعد اقالة نونو سانتو من تدريب الاتحاد ان يتم اعارة مدرب نادي النصر كاسترو لتدريب النمور تقديراً للمهمة الوطنية المقبل عليها ممثل الوطن”.

وتابع ” وبحكم ان المدرب كاسترو بات على معرفة بالاتحاد واجواء الكرة السعودية،، فهو المدرب المناسب لهذه المرحلة”.

وواصل ” اعتقد لو نفذ هذا الاقتراح سيكون له تأثيره الايجابي على نادي الوطن في مشاركاته ببطولة كاس العالم للاندية والتي ستقام لاول مرة بالمملكة العربية السعودية”.

وأنهى حديثه” امل ان يجد هذا الاقتراح عند حبايبنا النصراوين وصناع القرار صداه الايجابي لما فيه مصلحة وسمعة الكرة السعودية”.