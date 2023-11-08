الزمالك وبيراميدز.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

يتأهب عشاق الكرة المصرية المواجهة التي تجمع بين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام منافسه نادي بيراميدز ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

ويأمل نادي الزمالك إلى مصالحة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة التي تعرض لها الفارس الأبيض في مسابقة الدوري المصري أمام زد بهدفين مقابل هدف.

في المقابل يطمح نادي بيراميدز إلى استعادة نغمة الانتصارات من جديد أمام الفارس الأبيض بعد الهزيمة التي تعرض لها في بطولة الدوري المحلي أمام سيراميكا كليوباترا.

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موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز في كأس مصر

ستنطلق مباراة الزمالك أمام بيراميدز اليوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر الجاري في نصف نهائي كأس مصر وذلك على ملعب ” القاهرة الدولي”.

وستبدأ مواجهة الزمالك أمام بيراميدز في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، محمود علاء، محمد عبدالشافي.

وسط الملعب: سيد عبدالله «نيمار»، نبيل عماد «دونجا»، شيكابالا، أحمد سيد زيزو، محمد أشرف «روقا».

خط الهجوم: أوباما.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي- أحمد سامي- محمود مرعي- محمد الشيبي.

خط الوسط: عبدالله السعيد- مهند لاشين- وليد الكرتي.

خط الهجوم: رمضان صبحي- فيستون ماييلي- مصطفى فتحي.