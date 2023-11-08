نجم ليفربول يقترب من الدوري الإيطالي

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن اقتراب أحد لاعبي نادي ليفربول الإنجليزي من الانتقال إلى الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “FIChajes” الإسبانية، فإن تياجو ألكانتارا صاحب الـ32 نجم وسط نادي ليفربول اقترب من مغادة ليفربول بمجرد بمجرد انتهاء عقده في الصيف المقبل.

ولم يحظى الإسباني بفرصة المشاركة هذا الموسم في أي مباراة، مع استهدافه من قبل إنتر ميلان ويوفنتوس.

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ويرغب نادي إنتر ميلان في التوقيع مع تياجو الكانتارا لتشكيلة المدرب سيموني إنزاجي، الذي ربما يخسر نيكولو باريلا في الصيف لرحيله إلى أحد الأندية الكبرى في أوروبا.

في المقابل يبحث يوفنتوس عن بدائل للثنائي نيكولو فاجيولي الموقوف بسبب المراهنات، وبول بوجبا الذي تم إيقافه لثبوت تعاطيه المنشطات.