شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة التسويقية لفريقى الزمالك وبيراميدز قبل صدام الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك فى السابعة مساء اليوم الأربعاء نظيره بيراميدز على استاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر، فى لقاء من المتوقع أن يشهد طابع الإثارة والندية بينهما لرغبة كل منهما فى الفوز والتأهل إلى النهائى لملاقاة الأهلى.

القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 21.73 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.23 مليون يورو .

وافتتح الزمالك مشواره فى كأس مصر بالفوز على بروكسى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى دور الـ 32، ثم فاز على فاركو بثلاثية مقابل هدف فى دور الستة عشر ثم تخطى عقبة المقاولون العرب بسداسية مقابل هدف فى دور الثمانية.

فى المقابل افتتح بيراميدز مشواره فى كأس مصر بالفوز على راية بهدفين دون رد فى دور الـ32 للبطولة ثم فاز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى دور الستة عشر ثم تخطى عقبة البنك الاهلى بثلاثية دون رد فى دور الثمانية.

الزمالك يدخل المباراة بقيادة فنية جديدة مع معتمد جمال بعد رحيل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، حيث يرغب اللاعبون فى مصالحة الجماهير بعد سوء النتائج فى مسابقة الدورى، وتراجع الفريق للمركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط نتيجة هزيمتين متتالتين أمام إنبى وزد.

على الجانب الآخر حفز البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق بيراميدز، لاعبى فريقه للوصول إلى المباراة النهائية ثم التتويج بلقب كأس مصر، وحصد أول بطولة تسجل فى تاريخ بيراميدز وتصبح حافزًا لحصد المزيد من الألقاب والبطولات فى المرحلة المقبلة، خاصة أنها ستمنحه فرصة للثأر من الأهلى الذى توج بلقب الموسم الماضى على حسابه.