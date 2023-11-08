شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: على معلول يغيب عن مباراة الأهلى والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن على معلول لاعب فريق الأهلى أجرى أشعة خاصة خلال الساعات الماضية، وأثبتت إصابته بشد فى العضلة الخلفية، ويحتاج للراحة والتعافى بشكل جيد، ومن ثم لن يلحق بمباراة الجونة التى تقام السبت المقبل.

وقال شوبير، فى برنامج "مع شوبير" عبر أثير أون سبورت إف إم، إن على معلول سيغيب عن مواجهة الجونة فى ظل حاجته إلى الراحة للتعافى بشكل كاف".

وتطرق شوبير إلى حالة رضا سليم لاعب الفريق، حيث أوضح أن اللاعب أجرى عملية جراحة ناجحة فى الترقوة، وسيعود فى نفس الفترة التى غاب عنها خالد عبد الفتاح والذى كان يعانى من نفس الإصابة وخضع لنفس الجراحة فى الفترة الماضية.