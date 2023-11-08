شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز فى نصف نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر معتمد جمال المدرب العام لفريق الزمالك، والقائم بأعمال المدير الفنى، على ملامح التشكيل المقرر أن يخوض به مباراة الفريق اليوم أمام بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر، والتى تجمع الفريقين فى السابعة من مساء اليوم.

ومن المتوقع أن يضم التشكيل كلا من محمد عواد فى حراسة المرمى، وحمزة المثلوثى، محمود علاء ، حسام عبد المجيد ، في خط الدفاع مع المفاضلة بين حاتم سكر أو محمد عبد الشافي.

وفى خط الوسط من المتوقع أن يلعب معتمد جمال بـ نبيل دونجا، ويوسف أوباما ، بالإضافة على محمد أشرف روقا ، على أن يكون شيكابالا ، و زيزو و ناصر منسى في الهجوم.

الزمالك يدخل المباراة بقيادة فنية جديدة مع معتمد جمال بعد رحيل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، حيث يرغب اللاعبون فى مصالحة الجماهير بعد سوء النتائج فى مسابقة الدورى، وتراجع الفريق للمركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط نتيجة هزيمتين متتالتين أمام إنبى وزد، فيما يبحث الفريق السماوى عن الوصول إلى المباراة النهائية متسلحاً بخبرات وقوة لاعبيه.

ويرغب معتمد جمال فى العودة للانتصارات مع الزمالك أمام بيراميدز خاصة بعد رحيل أوسوريو، لكسب ثقة الجماهير وتحقيق الانطلاقة القوية مع الفارس الأبيض، خاصة أن مواجهة الفريق السماوى أول مباراة رسمية له على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض.