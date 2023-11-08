شكرا لقرائتكم خبر عن الروماني لوشيسكو أبرز المرشحين لقيادة العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علم «الخليج الرياضي» ان المدرب الروماني رازفان لوشيسكو بات أقوى المرشحين لقيادة نادي العين بديلاً للهولندي ألفريد شرودر الذي أنهى «الزعيم» العلاقة به الأربعاء.

ويعد لوشيسكو(54 عاماً) من المدربين المميزين، وهو يقود حالياً باوك أثينا اليوناني، وسبق له تدريب الهلال السعودي من 2019 حتى 2021، والجيش القطري من 2012 حتى 2014.

وكان نادي العين أكد في بيان «التوصل إلى اتفاق مع المدرب الهولندي الفريد شرودر حول انهاء التعاقد بالتراضي وذلك لعدم انسجام المدرب وطاقمه الفني المعاون مع منظومة العمل بالنادي».

وتابع البيان «الاعلان عن اسم المدرب الجديد سيتم خلال الساعات القادمة».

وحقق شرودر (51 عاماً) نجاحات لافتة مع العين الذي استلم قيادته في يونيو الماضي ولم يخسر سوى مباراتين في 14 مباراة خاضها في كافة المسابقات.

كما تأهل العين الثلاثاء إلى دور الـ16 لدوري إبطال آسيا بعد تصدره للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (12 نقطة) اثر فوزه في 4 مباريات آخرها على الفيحاء السعودي 3-2.