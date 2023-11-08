بايرن ميونخ وجالاتا سراي.. البافاري بلا هزيمة تاريخيًا أمام الأسود بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق الكرة الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني مباراة صعبة أمام نظيره جالاتا سراي التركي، فى المواجهة التى تجمعهما، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الأولي بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ وجالاتا سرايفي دوري الأبطال الأوروبية

وتقابل بايرن ميونخ ونظيره جالاتا سراي 3 جولات سابقة ببطولة دوري أبطال أوروبا، حقق من خلالها البافاري الفوز فى مباراتين، وحسم التعادل بين الفريقين لقاء وحيد.

ويستضيف ملعب إليانز أرينا لقاء بايرن ميونخ وجالاتا سراي الليلة بدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتذاع مباراة بايرن ميونخ ضد جالطة سراي في الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات، beIN Sports".

بايرن ميونخ

وأصبح بايرن ميونخ أول فريق في تاريخ الدوري الألماني يسجل 38 هدفا بعد أول 10 جولات بالمسابقة، فيما سجل العملاق البافاري 10 أهداف في الشوط الثاني خلال منافسات بطولة الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه.

وفاز بايرن ميونخ على نظيره بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف دون رد، في كلاسيكر البونديسليجا، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الألماني.

رباعية بايرن ميونخ جاءت بتوقيع كل من أوباميكانو ثم سجل هاري كين هاتريك.

ويتواجد فريق بايرن ميونخ في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 26 نقطة، بينما يقع دورتموند رابعا برصيد 21 نقطة بجدول المسابقة.

أرقام هاري كين

ويعتلي المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب فريق بايرن ميونخ صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد تسجيله ثلاثية في شباك بوروسيا دورتموند.

ويتصدر هاري كين قائمة هدافي البوندسليجا برصيد 15 هدفًا ويليه سيرهو جيراسي لاعب شوتجارت بفارق هدف واحد بالترتيب.