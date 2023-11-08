النصر السعودي والريمونتادا..قصة لا تنتهي في دوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق النصر السعودي رقما مميزا في مسابقة دوري أبطال آسيا بعد تحقيقه لـ ريمونتادا جديدة، آخرها في مباراة الُدحيل القطري.

كان النصر متأخرا أمام الدحيل القطري بهدف نظيف، قبل أن يقلب النتيجة إلى الانتصار بنتيجة 3-2 على ملعب خليفة الدولي، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا.

تعتبر تلك المرة الثالثة التي يقلب فيها النصر الطاولة على الخصم وينتصر عليه بعدما قام بذلك أمام فريقي شباب الأهلي الإماراتي، و استقلال دوشنبه الطاجيكي.

فاز النصر أمام شباب الأهلي الإماراتي في مباراة الملحق المؤهل في دور المجموعات بعد تأخره بنتيجة 2-1 قبل أن ينتصر عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب أول بارك في الرياض.

المباراة الثانية كانت أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي بعد تأخره بهدف نظيف في الرياض، قبل أن يحول النصر النتيجة إلى فوز بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري الأبطال.

ويقود فريق النصر في مباريات الريمونتادا تاليسكا الذي سجل أهداف حسم الفوز في كل مباراة منهم.

أستطاع النصر تحقيق 5 مباريات ريمونتادا 3 منهم في دوري أبطال آسيا، ومرة في نهائي كأس الملك سلمان أمام الهلال بعدما قلب تأخره بهدف إلى الانتصار بهدفين لهدف، والأمر نفسه لـ ضمك في الدوري السعودي للمحترفين.