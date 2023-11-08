بعد تحقيقه الانتصار رقم 100.. جورديولا يكتب تاريخًا جديدًا مع مانشستر سيتي

ياسر رشاد - القاهرة - مازال الإسباني جوسيب جورديولا المدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي يواصل كتابة تاريخًا حافلًا بالانجازات والارقام القياسية، خلال مسيرته التدريبيه مع السماوي في مختلف البطولات المحلية والأوروبية.

جوارديولا



استطاع جورديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزين، تحقيق الانتصار رقم 100 في تاريخ مشاركاته بالمسابقات بواقع 52 فوزا، وذلك منذ بداية رحلته وتوليه المهام الفنية في عام 2016.

وبات مدرب مانشستر سيتي، متربعا على عرش صدارة المدربين الذين حققوا انتصارات متتالية بدون هزائم، فيما يأتي في المركز الثانى التشيلي مانويل بيليغريني برصيد 13 انتصارا ، ويقع جو ميرسر وربرتو مانشيني فى المركز الثالث برصيد 11 انتصارا متتالية.

جوارديولا ويورجن كلوب



وتمكن جوارديولا من حصد لقب الدوري الإنجليزي خمس مرات، بالإضافة إلى لقب كأس إنجلترا مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة بالإضافة إلى أربعة ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، ولقبين في الدرع الخيرية.

ويعد أهم إنجازاته هو تحقيق الثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي في 2022-2023.

جوارديولا



أرقام مانشستر سيتي



وذكرت تقارير صحفية، بحسب ما تناوله الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تحقيق السماوي الفوز رقم 100 جمعهم من خوض 183 مباراة خلال مشاركاته بمختلف المسابقات الأوروبية.

ويعتبر مانشستر سيتي وصيفًا فى الترتيب قائمة أسرع الفرق الإنجليزية تحقيقًا لذلك الانجاز، فيما يعتلي صدارة الترتيب نظيره ليفربول برصيد 170 مباراة أوروبية.

وحقق أبناء جورديولا 18 انتصارا متتاليا فى مختلف المسابقات الأوروبية، لاستمرار مسلسل اللا هزيمة لأى نادي إنجليزي.

مانشستر سيتي

وحقق مانشستر سيتي الفوز بثلاثية نظيفة على أمام يونج بويز السويسري، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الاتحاد"، بالجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتصدر فريق مانشستر سيتي تحت القيادة الفنية للإسباني جورديولا صدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة بدوري أبطال أوروبا، ليتأهل للدور ثمن النهائي، بعد تحقيق العلامة الكاملة بمواجهاته الأربعة السابقة منذ انطلاق البطولة.

