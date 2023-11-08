بث مباشر شاهد مباراة الزمالك وبيراميدز دون تقطيع الأن

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع نظيره بيراميدز، مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر2022 ـ 2023.





معتمد جمال يقود الزمالك في المهمة الأولى للأبيض بعد توليه المنصب الفني المؤقت بعد رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن صفوف الفريق.

ويخوض الزمالك وبيراميدز مباراة اليوم تحت شعار الفوز والتأهل للمواجهة النهائية، بحثًا عن تخطى المباراة النهائية والتتويج باللقب.

ويدير اللقاء الحكم أحمد الغندور ويعاونه محمود أبو الرجال وهاني عبد الفتاح مساعدين، والسيد منير حكم رابع، وحكم الفار محمود البنا.

وتنطلق صافرة أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر 2022 ـ 2023، في تمام الساعة 7 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني عقب توجيه الشكر للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني ومساعده فريدي هيرناندو ومدحت عبد الهادي المدرب العام.



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