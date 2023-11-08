شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض: تم استدعاء 85 لاعبا لمنتخب الشباب خلال شهر لمتابعة أدائهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى وائل رياض شيتوس المدير الفنى لمنتخب 2005، عن سعادته فى العمل بهذا المنصب، خاصة وأنه شرف كبير توليه تدريب شباب الفراعنة.

وقال وائل رياض فى المؤتمر الصحفى أن منتخب مصر يضم أسماء كبيرة في الجهاز المعاون وجاهزون للمهمة.

وأضاف شيتوس أنه فور تولي المهمة، حرص على حضور العديد من المباريات لمتابعة اللاعبين، وتحديد مستواهم والوقوف على أدائهم، حيث تم استدعاء أكثر من 85 لاعب خلال شهر لمتابعة اللاعبين عن كثب.

وأشار أنه تم تقديم كشف بـ 120 لاعب إلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب الاولمبى، فور توليه المهمة.

ويعقد وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة للحديث عن استعدادات المنتخب لبطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس خلال الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجاري.

وأسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

وتقام بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.