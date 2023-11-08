شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يلغى معسكر الاتحاد السكندري خلال التوقف.. ويقرر نظام اليوم الكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري إلغاء المعسكر المغلق الذي كان مقررا إقامته خلال فترة توقف مسابقة الدوري الحالية لمدة 10 أيام في أحد المدن الساحلية، واكتفي بخوض تدريبات يومية على ملعب النادي.

واستقر العشري على تطبيق نظام اليوم الكامل والتدرب على فترتين بدءا من اليوم الربعاء، حيث يبدأ تجمع اللاعبين في السابعة مساءا قبل خوض المران ومن ثم التدريب على فترتين للحفاظ على الفورمة البدنية للاعبين وحساسية المباريات.

وأثنى العشري على الدور الذي يقدمه محمد مصيلحي رئيس النادي ودعمه الكامل زعيم الثغر، وهو ما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على التواجد في المربع الذهبي بجدول الدوري، باعتبار أن الدعم القوي من رئيس النادي يمنح الجهاز الفني واللاعبين دفعة قوية لتقديم أفضل مستوى فني وبدني.

وحصل فريق الاتحاد السكندري على راحة سلبية لمدة 4 أيام، منذ يوم السبت الماضي عقب الانتهاء من مواجهة سموحة في الجولة السادسة من عمر الدوري، بسبب توقف الدوري خلال شهر نوفمبر الجاري لظروف خوض منتخب مصر مباراتيه ضد جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستأنف زعيم الثغر تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء ضمن التحضير لعودة منافسات بطولة الدوري المصري بعد الانتهاء من فترة التوقف الدولي.