شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة شباب الطائرة أمام بولندا فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب شباب الكرة الطائرة الشاطئية أمام نظيره بولندا بنتيجة 2/0 ف بمنافسات اليوم ببطولة العالم التى تستضيفها تايلاند للشباب و الشابات تحت 21 سنة .
ومن المقرر أن يلتقى منتخب شباب الطائرة مع تايلاند غدا الخميس فى ثان مواجهاته بالبطولة .
وتضم قائمة اللاعبين واللاعبات كلا من: مازن ماجد ويوسف محمد زكى وندى حمدى وحبيبة وجيه ، كما تضم البعثة عاطف عادل المشرف على المنتخبات والمدرب إسلام عكاشة.
وتوجهت البعثة إلى تايلاند مساء الاثنين الماضى ، استعدادا لانطلاق المنافسات.
ومن ناحية أخرى ، وافقت الجمعية العمومية لإتحاد الكرة الطائرة على إعتماد الميزانية والحساب الختامى، وذلك خلال إنعقاد العمومية العادية مؤخرا بالقاعة الرئيسية رقم (١) باللجنة الأولمبية المصرية .
كما شهدت العمومية تكريم منتخب منتخب السيدات الحاصل على فضية أفريقيا مؤخرا فضلا عن تواجد بعض لاعبى منتخب الرجال الحاصل على أفريقيا وتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.
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