شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة شباب الطائرة أمام بولندا فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب شباب الكرة الطائرة الشاطئية أمام نظيره بولندا بنتيجة 2/0 ف بمنافسات اليوم ببطولة العالم التى تستضيفها تايلاند للشباب و الشابات تحت 21 سنة .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب شباب الطائرة مع تايلاند غدا الخميس فى ثان مواجهاته بالبطولة .

وتضم قائمة اللاعبين واللاعبات كلا من: مازن ماجد ويوسف محمد زكى وندى حمدى وحبيبة وجيه ، كما تضم البعثة عاطف عادل المشرف على المنتخبات والمدرب إسلام عكاشة.

وتوجهت البعثة إلى تايلاند مساء الاثنين الماضى ، استعدادا لانطلاق المنافسات.

ومن ناحية أخرى ، وافقت الجمعية العمومية لإتحاد الكرة الطائرة على إعتماد الميزانية والحساب الختامى، وذلك خلال إنعقاد العمومية العادية مؤخرا بالقاعة الرئيسية رقم (١) باللجنة الأولمبية المصرية .

كما شهدت العمومية تكريم منتخب منتخب السيدات الحاصل على فضية أفريقيا مؤخرا فضلا عن تواجد بعض لاعبى منتخب الرجال الحاصل على أفريقيا وتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.