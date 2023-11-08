- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تعتمد مشاركة منتخب الناشئين للكرة الطائرة ببطولة أفريقيا بليبيا والان مع تفاصيل الخبر
وتتكون بعثة منتخب الناشئين للكرة الطائرة من 20 فرد تضم 12 لاعب و6 أفراد جهاز فني وطبي وإداري ورئيس للبعثة بجانب حكم مرافق للبعثة.
وتغادر بعثة منتخب الناشئين للكرة الطائرة يوم 10 ديسمبر القادم للمشاركة في البطولة التي تقام خلال الفترة من 10 ديسمبر حتى 20 من ذات الشهر في مدينة مصراته بدولة ليبيا.
ونص قرار اللجنة الأولمبية الصادر بناء على قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة بالموافقة الفنية على المشاركة على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والطبية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة المصرية وذلك في ضوء التنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة ووفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز