شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تعتمد مشاركة منتخب الناشئين للكرة الطائرة ببطولة أفريقيا بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب مشاركة منتخب الناشئين تحت 17 عام في بطولة أفريقيا المقرر إقامتها في مدينة مصراتة بدولة ليبيا.

وتتكون بعثة منتخب الناشئين للكرة الطائرة من 20 فرد تضم 12 لاعب و6 أفراد جهاز فني وطبي وإداري ورئيس للبعثة بجانب حكم مرافق للبعثة.

وتغادر بعثة منتخب الناشئين للكرة الطائرة يوم 10 ديسمبر القادم للمشاركة في البطولة التي تقام خلال الفترة من 10 ديسمبر حتى 20 من ذات الشهر في مدينة مصراته بدولة ليبيا.

ونص قرار اللجنة الأولمبية الصادر بناء على قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة بالموافقة الفنية على المشاركة على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والطبية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة المصرية وذلك في ضوء التنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة ووفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.