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لاعب المصري السابق يكشف معاناة أهل غزة: نخلط ماء البحر بالسكر.. عطشنا

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القاهرة - سامية سيد - كشف الفلسطيني محمد ماجد، لاعب المصري السابق والمتواجد حالياً في قطاع غزة، معاناة الفلسطينيين للحصول على مياة صالحة للشرب بعد انقطاع الماء عن القطاع لأكثر من شهر بسبب حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي لأهل غزة وحربه العنيفة على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

 

وكتب لاعب المصري السابق عبر حسابه على انستجرام: وصل بنا الحال أن نخلط ماء البحر بالسكر لقد عطشنا.

 

أضاف: خلال الأيام الماضية تمنينا ألا تمطر السماء لأن الناس ينامون في الشوارع والساحات بلا أغطية أما الآن فالناس يتمنون أن ينهمر المطر من أجل محاولة تجميع المياة الصالحة للشرب وغير الصالحة للشرب.

 

ولعب محمد ماجد فى صفوف النادي المصري حتى الموسم الماضي، حيث كان اللاعب قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي قبل أن ينهي تعاقده رسمياً مع المصري.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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